Морозы придут в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На следующей неделе в столичном регионе прогнозируются минусовые температуры, сообщает Агентство "Москва".
По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, этой осенью в Москве было не по сезону тепло, но с 11 ноября столица уже придет к зимней температуре, когда происходит переход через ноль градусов в сторону отрицательных значений.
"По факту у нас еще среднесуточная температура ни разу не была ниже нуля градусов. Начиная с 17–18 ноября, если днем будет ноль, а ночью -4, как прогнозируется, то уже перейдем на зиму по среднесуточной норме", – сказал он.
С 16 ноября атмосферное давление начнет расти, и до четверга ожидается переменная облачность и без осадков. Днем столбики термометров покажут от +2 до -3 градусов. Во вторник, 17 ноября, ожидается от +1 до -4 градусов. Примерно такая же температура будет в среду и четверг.
Ранее синоптики сообщили, что повторения аномально теплой зимы, которая была в 2019 году в России, в этом году не будет. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это противоречит статистике.
Он отметил, что в северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири зима будет немного холоднее. Но более конкретно про погоду зимой пока сказать нельзя, уточнил Вильфанд.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что небольшой снег выпадет в Москве в воскресенье. При этом снежного покрова не образуется. Однако столичный Дептранс призвал автовладельцев сменить летнюю резину на зимнюю.
Москву уже начали готовить к Новому году
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