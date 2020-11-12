Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиянам рассказали, какая погода ожидает европейскую часть страны в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По данным синоптика, в регионах установится полностью соответствующая климатической норме погода.

"Все время будут ночью отрицательные, а днем – небольшие положительные значения температуры", – пояснил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Специалист уточнил, что потепления в европейской части России в ближайшее время не ожидается.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве в четверг и пятницу днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла. В субботу в городе похолодает до 0... +2 градусов.

В воскресенье столбики термометров в столице могут показать отрицательные значения – до 2 градусов мороза.

Ранее Вильфанд рассказал об "украинской осени" в России. Листья с деревьев в центре европейской части страны опали в первой декаде ноября.