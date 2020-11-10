Названы самые опасные участки на зимней дороге

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Названы самые опасные участки на дороге в зимнее время года. Об этом рассказали в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Как пишет РИА Новости, водителям рекомендуют быть особенно внимательными на перекрестках и у остановок.

"Здесь дорога представляет собой накатанное колесами тормозящих автомобилей покрытие, нередко присыпанное снегом или покрытое корочкой льда", – пояснили в МЧС.

Для предотвращения риска аварийной ситуации водителю следует снижать скорость при приближении к опасному участку. Также стоит увеличить дистанцию и боковой интервал между машинами. Все маневры необходимо выполнять плавно, отметили спасатели.

"Тормозной путь автомобиля на скользкой дороге в разы превышает обычный, из-за этого водитель не всегда может применить экстренное торможение", – отметили в МЧС.

Пешеходам в осенне-зимний период стоит переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам. Также не лишним будет подобрать нескользящую обувь.

"Во время перемещения по улице не стоит спешить, следует избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Передвигаясь по льду, необходимо наступать на всю подошву; держать равновесие с помощью рук", – заключили в МЧС.

Ранее МЧС предупредило о возможных крупных ДТП в европейской части РФ. Причиной увеличения риска стало ухудшение погоды.