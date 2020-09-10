Водителей в РФ предостерегли от штрафов за невнимательность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские автомобилисты могут получить штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) по невнимательности.

Как пишет портал Autonews, основные угрозы таятся в недавно введенных или редко встречающихся правилах. В качестве примера приводится случай, когда водитель не знал, что в левом ряду нельзя передвигаться на пикапе.

Москвичам напомнили о недопустимости парковки на обозначенной стоянке для спецтранспорта близ жилых домов. Также проезд по "выделенкам" даже в выходные дни вскоре будет разрешен лишь автобусам и такси.

Жителям Санкт-Петербурга советовали обратить внимание на то, что с марта 2020 года в городе строго фиксируются нарушения, связанные с платными парковками.

Кроме того, издание уточнило, что газон не всегда огорожен бордюром и "полметра грязи" от асфальта до деревьев тоже может им считаться, поэтому парковка в таком месте запрещена.

Помимо прочего, стоит помнить, что при проведении ремонтных работ на дороге появляются временные знаки, игнорируя которые можно получить штраф.

Также автомобилистам рекомендовали следить за разметкой на съездах, которые часто пересекаются с полосами для общественного транспорта.

Ранее стало известно, что в Эстонии у водителей, которые превысят скорость, появится выбор: встать на обочине на 45 минут или оплатить штраф.