В Эстонии вместо штрафа за превышение скорости можно будет встать на обочине

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В Эстонии у водителей, которые превысят скорость, появится выбор: встать на обочине на 45 минут или оплатить штраф. Изменения в правилах вступят в силу 1 декабря, передает "ЕвроПульс".

Предложат постоять на обочине автомобилистам, которые превысили лимит скорости на 20 километров в час и больше. Однако у них будет возможность не прерывать поездку, а заплатить штраф, составляющий не менее 60 евро (по три евро за превышение на один километр в час).

Предполагается, что стоять владельцы машин, не желающие выплачивать штраф, будут в специально отведенных местах у края дороги. Перед внесением изменений в правила дорожного движения эстонские власти опробовали новую методику.

Так, с осени 2019 года работники дорожной полиции предлагали лихачам заменить штраф "успокоительной остановкой". Выяснилось, что водитель, решивший постоять на обочине магистрали, испытает больше раздражения и стыда, так как потеряет время и постарается не нарушать ПДД.

Ранее в ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше авто багажник. Кроме того, водителей не будут штрафовать за дополнительное световое оборудование и фаркопы.