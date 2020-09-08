В Эстонии вместо штрафа за превышение скорости можно будет встать на обочине

08 сентября, 21:01
Фото: ТАСС/EPA/Valda Kalnina
В Эстонии у водителей, которые превысят скорость, появится выбор: встать на обочине на 45 минут или оплатить штраф. Изменения в правилах вступят в силу 1 декабря, передает "ЕвроПульс".
Предложат постоять на обочине автомобилистам, которые превысили лимит скорости на 20 километров в час и больше. Однако у них будет возможность не прерывать поездку, а заплатить штраф, составляющий не менее 60 евро (по три евро за превышение на один километр в час).
Предполагается, что стоять владельцы машин, не желающие выплачивать штраф, будут в специально отведенных местах у края дороги. Перед внесением изменений в правила дорожного движения эстонские власти опробовали новую методику.
Так, с осени 2019 года работники дорожной полиции предлагали лихачам заменить штраф "успокоительной остановкой". Выяснилось, что водитель, решивший постоять на обочине магистрали, испытает больше раздражения и стыда, так как потеряет время и постарается не нарушать ПДД.
Ранее в ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше авто багажник. Кроме того, водителей не будут штрафовать за дополнительное световое оборудование и фаркопы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: