Общественники предложили ужесточить наказание для пьяных водителей за езду с детьми

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов в письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева предложил ужесточить наказание для водителей, которые перевозят детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает RT.
Он обратил внимание на то, что сейчас за езду в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Данная мера остается одинаковой для автомобилистов, которые самостоятельно передвигаются на машине, а также для тех, кто в момент правонарушения перевозит пассажиров, в том числе детей.
"Предлагаем штрафовать водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения перевозили взрослых пассажиров на 60 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от двух до трех лет, а если пассажир был несовершеннолетним – штраф в размере 90 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трех до пяти лет",– говорится в обращении.
Ранее в Госдуме началась подготовка законопроекта по лишению прав злостных автохулиганов. Приступить к разработке такого законопроекта парламентарий решила после июньского инцидента во Владивостоке, когда водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, выложив его впоследствии в интернет.
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