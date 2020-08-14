"Вафельная" разметка появится на семи столичных перекрестках до конца лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
"Вафельную" разметку нанесут еще на семи московских перекрестках до конца этого лета. Об этом заявили представители городского департамента жилищно-коммунального хозяйства, передает РИА Новости.
Всего в плане комплекса городского хозяйства столицы нанесение вафельной разметки на 197 перекрестках. Стало известно, что новая разметка появится на Верейской улице, Ореховом бульваре, Бережковской набережной и других.
"Работы проведут специалисты ГБУ "Автомобильные дороги", – заявили в пресс-службе департамента. На "вафельной" разметке останавливаться запрещено вне зависимости от сигнала светофора.
Ее начали наносить в Москве на особенно загруженных перекрестках. Благодаря ей не создается препятствий движению машин в поперечном направлении.
Ранее камеры появились еще на шести перекрестках с "вафельной" разметкой. Теперь нарушения фиксируют на улицах Большой Полянке, Садовой-Спасской, Воронцовские Пруды, шоссе Энтузиастов и в районах Устьинской и Котельнической набережных.
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