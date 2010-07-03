Первых нарушителей правил проезда по "вафельнице" выявили в Москве

В столице выявили первых нарушителей правил выезда на "вафельную" разметку. Об этом сообщил глава дирекции фото- и видеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
"Статистику смотрел несколько часов назад, там зафиксировано несколько десятков нарушений", – цитирует Леглера Агентство "Москва". По его словам, не все случаи нарушений уже успели обработать, но они "точно есть".
Леглер рассказал, что до конца весны "вафельная" разметка появится еще на 40 перекрестках, главным образом в центре столицы. Как пояснил представитель ЦОДД, "в центре города трафик выше, чем на окраинах". При этом он напомнил, что и на окраинах есть проблемные перекрестки. где часто формируются заторы. На таких участках также планируют нанести "вафельную" разметку.
С 1 марта столичные камеры видеофиксации отслеживают остановку на перекрестках с "вафельной" разметкой. Уточняется, что пересечение Садового кольца и Орликова переулка – первый перекресток, откуда водителям начнут приходить штрафы за нарушение новых правил. Нарушителям придется заплатить 1 тысячу рублей.
"Вафельную" разметку уже нанесли на 103 городских перекрестка. В ЦОДД рассчитывают, что после введения штрафов движение станет быстрее на 15–20%. Эти участки будут реже "запираться" автомобилями, выезжающими на красный сигал светофора, отметили специалисты центра.
Вафельная разметка обозначает участок, куда нельзя выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться и мешать тем, кто едет в поперечном направлении. Исключением является поворот направо или налево.
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