27 декабря, 20:14

Политика

Путин получил доклады об освобождении Гуляйполя, Димитрова и Степногорска

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посетил один из пунктов управления российских войск в зоне СВО, где получил доклады об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, в ходе своего доклада начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Степногорск в Запорожской области.

"Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" ведут наступательные действия на запорожском направлении <...> и завершают уничтожение формирований противника в Приморском и Лукьяновском", – сказал Герасимов.

По словам Путина, российским военным есть чем порадовать граждан насчет результатов в зоне спецоперации. Кроме того, задачи в СВО выполняются в соответствии с замыслом.

"Хорошими темпами, действительно, осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей", - сказал президент РФ.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Косовцево в Запорожской области. Освободить населенный пункт удалось благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Восток". До этого бойцы группировки взяли под контроль населенный пункт Заречное. Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск смогли освободить населенный пункт Свято-Покровское в ДНР.

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области

Сюжет: Спецоперация на Украине
