ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Российская армия атаковала предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также энергетические объекты, которые обеспечивают работу украинских ВПК. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Массированный удар был нанесен утром 23 декабря высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и БПЛА дальнего действия.

В результате все объекты были поражены. В оборонном ведомстве объяснили, что российские войска нанесли удар в качестве ответа на украинские атаки по гражданским объектам, расположенным в России.

Ранее армия РФ поразила объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для атаки были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Помимо объектов энергетики, Вооруженные силы РФ ударили по цехам сборки ударных БПЛА дальнего действия и местам их хранения, а также пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.