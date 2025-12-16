Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 14:21

Политика

ВС РФ нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

"Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цеху сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", – уточнили в министерстве.

Также силы РФ атаковали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 154 районах. Силы ПВО уничтожили 180 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в ведомстве.

Уточнялось, что с начала СВО противник понес значительные потери: уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 362 дрона, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 562 танка и другой бронетанковой техники, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 948 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 49 167 единиц специальной военной автотехники.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области. Село было освобождено подразделениями группировки "Запад".

До этого российские войска освободили все районы города Купянска Харьковской области. По словам начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Леонида Шарова, противник ежедневно пытается пробиться в населенный пункт через городское кладбище.

Читайте также


политика

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика