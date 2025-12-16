Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

"Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цеху сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", – уточнили в министерстве.

Также силы РФ атаковали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 154 районах. Силы ПВО уничтожили 180 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в ведомстве.

Уточнялось, что с начала СВО противник понес значительные потери: уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 362 дрона, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 562 танка и другой бронетанковой техники, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 948 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 49 167 единиц специальной военной автотехники.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области. Село было освобождено подразделениями группировки "Запад".

До этого российские войска освободили все районы города Купянска Харьковской области. По словам начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Леонида Шарова, противник ежедневно пытается пробиться в населенный пункт через городское кладбище.