Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 12:26

Политика

ВС РФ освободили Новоплатоновку в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Село освободили подразделения группировки "Запад" в результате активных действий, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что ВС РФ контролируют все районы Купянска в Харьковской области. Украинские военные ежедневно пытаются попасть в населенный пункт через городское кладбище, рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Леонид Шаров. По его словам, ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.

До этого подразделения группировки "Днепр" освободили Новоданиловку в Запорожской области, а подразделения "Южной" группировки – Червоное в ДНР.

Российские военнослужащие взяли под контроль поселок Песчаное в Днепропетровской области

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика