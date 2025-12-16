Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Село освободили подразделения группировки "Запад" в результате активных действий, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что ВС РФ контролируют все районы Купянска в Харьковской области. Украинские военные ежедневно пытаются попасть в населенный пункт через городское кладбище, рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Леонид Шаров. По его словам, ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.

До этого подразделения группировки "Днепр" освободили Новоданиловку в Запорожской области, а подразделения "Южной" группировки – Червоное в ДНР.