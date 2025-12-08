ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия Россия за сутки освободила населенные пункты Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Новоданиловку взяли под контроль подразделения группировки войск "Днепр", а Червоное – подразделения Южной группировки.

В ночь на 6 декабря ВС РФ также нанесли массированный удар по украинским предприятиям и объектам энергетики. Для этого были применены ракеты "Кинжал" и беспилотники. Это стало ответом на террористические атаки Украины, уточнили в МО. В результате удара все цели были поражены.

После случившегося украинский президент Владимир Зеленский потребовал от западных стран новую партию военной помощи и усиление антироссийских санкций. По его словам, атаке подверглись предприятия в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Львовской и Николаевской областях.