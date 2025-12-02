Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 декабря, 12:32

Политика

ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области – Зеленый Гай и Доброполье. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Контроль над селами был установлен бойцами из подразделений группировки войск "Восток". Помимо этого, в сводке оборонного ведомства указывается о полном взятии городов Волчанска в Харьковской области и Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Операция по освобождению первого была проведена военнослужащими "Севера", а второй отбили солдаты "Центра", уточнили в министерстве.

Владимир Путин получил доклады об освобождении двух последних населенных пунктов в конце ноября во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск.

В ходе мероприятия президент подчеркнул, что российские войска усиливают давление на ВСУ по всей линии фронта в рамках спецоперации, а также обратил внимание на то, что инициатива по всей линии соприкосновения полностью перешла к армии России.

Российские военные заняли сразу два населенных пункта в зоне СВО

