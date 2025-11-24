Форма поиска по сайту

Политика

Пушилин заявил о попытках Украины отвлечь ВС РФ в районе Красноармейска

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинское руководство отправляет самые "замотивированные" подразделения ВСУ в направлении города Родинского, чтобы отвлечь российских бойцов от освобождения красноармейско-димитровской агломерации. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"Задача (подразделений ВСУ. – Прим. ред.) такова, что нужно им отвлечь наши силы от освобождения и выполнения основной задачи, имеется в виду красноармейско-димитровской агломерации", – сообщил Пушилин.

Ранее российские военные отбили сразу три населенных пункта в зоне проведения СВО – Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Петровское в ДНР. Суточные потери ВСУ в районе боев составили около 1 320 человек.

Бойцы ВС РФ также освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Кроме того, трое военнослужащих Украины сдались в плен в ходе зачистки населенного пункта Ровное в ДНР. Они вышли к российским позициям с целью добровольной сдачи в плен.

ВС РФ освободили населенные пункты Новое Запорожье и Звановка

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
