ВС РФ уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчеты беспилотников "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Объекты удалось выявить в ходе воздушной разведки, уточнили в оборонном ведомстве, отметив, что в операции были задействованы артиллерия и FPV-дроны.

Помимо этого, в режиме "свободной охоты" ударные беспилотники вывели из строя две замаскированные станции радиоэлектронной борьбы "НОТА".

Ранее ВС РФ ликвидировали пусковые установки, с которых были запущены ракеты ATACMS по Воронежской области. Кроме того, уничтожен боекомплект противника, а также личный состав численностью до 10 человек.

Обломки сбитых вражеских ракет упали на Воронежский областной геронтологический центр, дом для детей-сирот и частное домовладение, однако пострадавших и погибших нет.