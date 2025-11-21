Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 13:23

Политика

ВС РФ в ответ на атаки Киева ударили по объектам ВПК и энергетики Украины

Фото: mil.ru

Вооруженные силы России провели серию ударов в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В частности, атаки, проведенные в период с 15 по 21 ноября, были направлены на предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ.

Кроме того, российские военные поразили места сборки, хранения и подготовки ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Ранее Следственный комитет РФ обнародовал число убитых мирных граждан в результате агрессии Украины с 2014 года. По данным ведомства, их количество превысило 7 тысяч, в том числе 234 несовершеннолетних. Еще 20 588 человек, включая 1 132 ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

Российские войска взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО с начала ноября

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика