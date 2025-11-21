ВС РФ в ответ на атаки Киева ударили по объектам ВПК и энергетики Украины

Фото: mil.ru

Вооруженные силы России провели серию ударов в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В частности, атаки, проведенные в период с 15 по 21 ноября, были направлены на предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ.

Кроме того, российские военные поразили места сборки, хранения и подготовки ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Ранее Следственный комитет РФ обнародовал число убитых мирных граждан в результате агрессии Украины с 2014 года. По данным ведомства, их количество превысило 7 тысяч, в том числе 234 несовершеннолетних. Еще 20 588 человек, включая 1 132 ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

