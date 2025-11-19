ВС РФ ликвидировали установки, выпустившие ракеты по Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пусковые установки, с которых были запущены ATACMS по Воронежской области, сообщает Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Волосская Балаклея (50 километров юго-восточнее населенного пункта Чугуев) были обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США", – рассказали в оборонном ведомстве.

По данным министерства, в результате точного ракетного удара боевого расчета ОТРК "Искандер-М" были уничтожены не только две пусковые установки, но и их боекомплект, а также личный состав боевых расчетов численностью до 10 человек.

Обломки сбитых ракет упали на Воронежский областной геронтологический центр и дом для детей-сирот, а также на частный дом. Пострадавших и жертв нет, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки "Запад" сорвали попытку украинских военных провести контратаку и прорвать кольцо окружения в районе Благодатовки Харьковской области. По данным Минобороны РФ, украинское подразделение потеряло до 10 солдат при попытке прорыва и до 50 военнослужащих в результате огневого поражения.