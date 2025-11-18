13 человек погибли в регионах РФ от атак ВСУ за неделю

Фото: министерство обороны РФ

В регионах РФ за неделю с 10 по 16 ноября в результате обстрелов ВСУ погибли 13 человек, 71 человек получил ранения, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, 7 человек, включая священника и 8-летнего ребенка, погибли при попытке эвакуации в Донецкой Народной Республике (ДНР), подвергшись целенаправленным ударам дронов и минометов. Также атака пришлась на спасателей МЧС, жилые кварталы российских городов и на Нововоронежскую АЭС.

Мирошник подчеркнул, что от ударов БПЛА пострадали 66 мирных жителей – около 91% от общего числа пострадавших.

"Украинские боевики намеренно атаковали гражданские объекты, жилые дома, автомашины работников экстренных служб, медучреждения, магазины, парковки, гражданский автотранспорт, демонстрируя свою террористическую сущность и намерение воевать с гражданским населением", – отметил он.

По данным дипломата, за неделю ВСУ выпустили по гражданским целям не менее 3 848 боеприпасов, включая артиллерийские снаряды калибра 152 и 155 миллиметров. Он уточнил, что большинство вооружений были произведены и поставлены странами Запада.

Ранее в результате атаки ВСУ были повреждены Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции (ТЭС). Из-за повреждений многие населенные пункты оказались обесточены. Профильные ведомства работают в экстренном режиме.