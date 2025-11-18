Форма поиска по сайту

18 ноября, 06:54

Происшествия

Две ТЭС повреждены в ДНР после атаки Украины

Фото: министерство обороны РФ

Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции (ТЭС) повреждены в результате беспрецедентной атаки ВСУ на энергосистему Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, из-за повреждений ТЭС оказались обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. Профильные ведомства тем временем работают в экстренном режиме.

Этой ночью атаке украинских беспилотников также подверглась Белгородская область. В городе Короче два человека пострадали после ударов дронов ВСУ по коммерческому зданию.

Ранее около восьми украинских БПЛА пытались атаковать Нововоронежскую АЭС. Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось ликвидировать все беспилотники.

