Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар возник на территории предприятия в Рязанской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в ночь на 15 ноября было ликвидировано 25 беспилотников. В результате падения фрагментов БПЛА на территории одного из предприятий было выявлено возгорание.

Глава Рязанской области уточнил, что из-за случившегося никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Кроме того, специалисты занимаются оцениванием материального ущерба.

Всего в ночь на 15 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 64 украинских беспилотника. Помимо 25 БПЛА, которые были уничтожены над Рязанской областью, удалось ликвидировать еще 17 дронов над Ростовской областью, а 8 – над Тамбовской.

Кроме того, 5 беспилотников было перехвачено над Воронежской областью, а по 2 БПЛА – над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями. Помимо этого, силы ПВО нейтрализовали по одному беспилотнику в Тульской и Самарской области, а также над Татарстаном.

