Движение поездов "Аэроэкспресса" и МЦД-1 изменится в ночь на 13 декабря

График движения поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится с 12 на 13 декабря, а также с 13 на 14 декабря. Об этом пассажиров предупредила пресс-служба Дептранса.

Корректировки затронут период с 23:00 до 06:00. В частности, ожидается увеличение интервалов до 1 часа на участке Одинцово – Белорусская и до 30 минут – от Белорусской до Лобни.

При этом некоторые составы будут следовать без остановок на станциях Баковка, Сетунь и Тестовская, а электрички на маршруте от Славянского бульвара до Беговой и обратно будут следовать по пути в сторону Одинцово.

"Перед выходом на платформу, пожалуйста, сверяйтесь с информацией на табло станций", – призвали в департаменте транспорта.

В свою очередь, часть "Аэроэкспрессов" поедет по укороченному маршруту – от/до станции Савеловская. Для поездок в Шереметьево пассажирам рекомендовали воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" № 1195, следующим до терминалов В, С, и № 1195D, идущим до терминала D.

Как пояснили в Дептрансе, изменения связаны с проведением работ по модернизации контактной сети на участке Кунцевская – Фили.

Актуальное расписание автобусов и "Аэроэкспрессов" можно найти на сайте компании.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что за 6 лет на МЦД москвичи совершили почти 1,6 миллиарда поездок. Ппо словам мэра, по городу на МЦД в сутки проезжают до 500 тысяч раз. Диаметры стали полноценным наземным метро, альтернативой другим видам общественного транспорта.

