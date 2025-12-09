Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 16:15

Транспорт

Десятый поезд "Иволга 4.0" начал курсировать на Ярославском направлении МЖД

Фото: пресс-служба ЦППК

Десятый поезд "Иволга 4.0" вышел на Ярославское направление Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Теперь здесь каждый десятый поезд – современный технологичный состав с климатическими системами, зарядками для гаджетов и увеличенным количеством дверей в промежуточных вагонах для ускоренной посадки и высадки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что всего в будни на Ярославском направлении совершается свыше 300 тысяч поездок. Новые поезда смогут перевозить еще больше пассажиров – более 2,5 тысячи человек.

Отмечается, что еще пять составов должны быть получены до конца этого года. Все они смогут выйти на линию после пуско-наладочных работ. Всего до 2030 года на Ярославское направление поставят 92 поезда, их средний возраст после завершения обновления снизится с 17 лет до 3,5 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для Центрального транспортного узла (ЦТУ) закупят 15 новых электропоездов. Несколько из них начнут курсировать в следующем году, а в полном составе они выйдут на рельсы до конца 2030 года.

ЦТУ проходит на территории 11 регионов России и перевозит 2 миллиона пассажиров в сутки. Обновление подвижного состава прямо влияет на комфорт поездок, отметил Собянин.

Десятый поезд "Иволга 4.0" запустили на Ярославском направлении МЖД

Читайте также


транспортгород

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика