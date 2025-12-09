Десятый поезд "Иволга 4.0" начал курсировать на Ярославском направлении МЖД

Фото: пресс-служба ЦППК

Десятый поезд "Иволга 4.0" вышел на Ярославское направление Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Теперь здесь каждый десятый поезд – современный технологичный состав с климатическими системами, зарядками для гаджетов и увеличенным количеством дверей в промежуточных вагонах для ускоренной посадки и высадки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что всего в будни на Ярославском направлении совершается свыше 300 тысяч поездок. Новые поезда смогут перевозить еще больше пассажиров – более 2,5 тысячи человек.

Отмечается, что еще пять составов должны быть получены до конца этого года. Все они смогут выйти на линию после пуско-наладочных работ. Всего до 2030 года на Ярославское направление поставят 92 поезда, их средний возраст после завершения обновления снизится с 17 лет до 3,5 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для Центрального транспортного узла (ЦТУ) закупят 15 новых электропоездов. Несколько из них начнут курсировать в следующем году, а в полном составе они выйдут на рельсы до конца 2030 года.

ЦТУ проходит на территории 11 регионов России и перевозит 2 миллиона пассажиров в сутки. Обновление подвижного состава прямо влияет на комфорт поездок, отметил Собянин.

