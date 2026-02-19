ОЭЗ "Технополис "Москва" выставила на торги участки для промышленных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" представила шесть участков для строительства общественно-деловых и производственных комплексов. Аукцион предназначается для инвесторов, которые намерены создать высокотехнологичные производства, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, два участка, общая площадь которых составляет 4,1 гектара, находятся в индустриальном парке "Руднево", еще два площадью 7,3 гектара – на площадке "Алабушево" и другие два – на площадке "Печатники".

Презентация лотов в формате роуд-шоу состоялась 17 февраля. Организатором стал столичный департамент по конкурентной политике. Сведения о доступных объектах размещены на инвестиционном портале Москвы.

Заявки на участие в торгах по продаже 100% доли пройдут с 26 февраля по 10 марта, а аукционы проведут 4 и 13 марта. Для участия в них необходима регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг".

В 2025 году в ОЭЗ "Технополис "Москва" появилось 11 промышленных и общественно-деловых объектов. 7 из них были построены при участии города, а остальные – на средства частных инвесторов.

Общая площадь построенных объектов составила более 360 тысяч квадратных метров. Основные строения были возведены на трех крупнейших площадках ОЭЗ "Технополис "Москва": "Руднево", "Алабушево" и "Печатники".

