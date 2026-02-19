Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 19:20

Экономика

ОЭЗ "Технополис "Москва" выставила на торги участки для промышленных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" представила шесть участков для строительства общественно-деловых и производственных комплексов. Аукцион предназначается для инвесторов, которые намерены создать высокотехнологичные производства, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, два участка, общая площадь которых составляет 4,1 гектара, находятся в индустриальном парке "Руднево", еще два площадью 7,3 гектара – на площадке "Алабушево" и другие два – на площадке "Печатники".

Презентация лотов в формате роуд-шоу состоялась 17 февраля. Организатором стал столичный департамент по конкурентной политике. Сведения о доступных объектах размещены на инвестиционном портале Москвы.

Заявки на участие в торгах по продаже 100% доли пройдут с 26 февраля по 10 марта, а аукционы проведут 4 и 13 марта. Для участия в них необходима регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг".

В 2025 году в ОЭЗ "Технополис "Москва" появилось 11 промышленных и общественно-деловых объектов. 7 из них были построены при участии города, а остальные – на средства частных инвесторов.

Общая площадь построенных объектов составила более 360 тысяч квадратных метров. Основные строения были возведены на трех крупнейших площадках ОЭЗ "Технополис "Москва": "Руднево", "Алабушево" и "Печатники".

Компании ОЭЗ "Технополис "Москва" к 2030 году увеличат инвестиции в производства в 2,2 раза

Читайте также


экономикагород

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика