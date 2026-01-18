Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" отмечает 20-летие. О ее развитии Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что соглашение о создании ОЭЗ технико-внедренческого типа было подписано правительствами России и Москвы 18 января 2006 года. Уже через 10 лет управление перешло к столице, что поспособствовало ее значительному увеличению.

"Сейчас в ОЭЗ – больше 2 миллионов квадратных метров высокотехнологичной промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. Работают свыше 240 компаний, создано больше 30 тысяч рабочих мест", – обратил внимание градоначальник.

По его словам, "Технополис Москва" производит уникальную продукцию для нужд города, страны и международных партнеров. Например, в прошлом году здесь были запущены сразу несколько инновационных предприятий.

В частности, в мае на площадке "Технорэд" начал работу уникальный робоцентр. Это позволило компании увеличить производство робототехники, которая, в свою очередь, повышает эффективность производства и стимулирует экономический рост всей страны.

В октябре на площадке "Алабушево" стартовало производство инновационных лекарственных средств на предприятии "Генериум-Некст".

Также недавно началось изготовление фотонных интегральных схем (ФИС), которые увеличат скорость передачи данных в 100 раз. Глава города подчеркнул, что Московский центр фотоники стал первым в России по производству таких устройств.

"Общий объем частных и бюджетных вложений в развитие промышленности на территории столичной ОЭЗ сейчас составляет порядка 490 миллиардов рублей. Рассчитываем, что к 2030 году суммарные инвестиции увеличатся в 2,4 раза и достигнут 1,2 триллиона рублей", – заключил Собянин.

Ранее стало известно о присоединении новой площадки "Алабушево-2" к особой экономической зоне "Технополис Москва" в рамках стратегии развития промышленности столицы.

Ее площадь составит 27,5 гектара, а на территории построят свыше 370 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры. Известно, что преимущественно на площадке будут сосредоточены проекты в области микроэлектроники.