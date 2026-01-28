Форма поиска по сайту

28 января, 06:34

Наука

В NASA сообщили о бесперебойном сотрудничестве России и США по МКС

Фото: depositphotos/vampy1

Российско-американское сотрудничество в рамках Международной космической станции (МКС) продолжается на бесперебойном уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на космическое агентство NASA.

На данный момент на МКС остались два космонавта "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также один астронавт NASA Кристофер Уильямс.

В американском космическом агентстве подчеркнули, что Россия, США и другие международные партнеры остаются сосредоточенными на продолжении безопасной и профессиональной работы космической станции на низкой земной орбите.

Завершить работу МКС планируется в 2028 году, в 2030 году станцию могут свести с орбиты.

Ранее экипаж миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю с МКС из-за проблем со здоровьем у одного из членов экспедиции. На борту корабля Crew Dragon находились астронавты Зена Кардман, Майк Финк, Кимия Юи и представитель "Роскосмоса" Олег Платонов.

В NASA выразили уверенность, что российские члены экипажа МКС готовы при необходимости оказать помощь в работе с американскими системами орбитальной станции.

Космонавт Роскосмоса Платонов вернулся на Землю на корабле Crew Dragon

