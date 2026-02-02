"Известия": спрос на ипотеку аномально вырос в России в январе

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

В январе российский рынок жилищного кредитования показал необычную для начала года активность. Крупнейшие банки зафиксировали резкий рост спроса на "Семейную ипотеку", сообщает газета "Известия".

По данным кредитных организаций, объемы выдачи "Семейной ипотеки" в январе 2026 года значительно превысили аналогичные показатели прошлого года. Например, в Сбере сумма таких кредитов достигла 113 миллиардов рублей, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с январем 2025-го. Согласно сведениям издания Frank RG, на эту финорганизацию в декабре пришлось почти 76% всех новых ипотечных займов.

Аналогичный рост наблюдался и у других банков. В частности, в банке "Дом.РФ" объем выдачи увеличился в 3,3 раза, рассказал зампред правления Алексей Косяков. В свою очередь, ВТБ, Совкомбанк и Абсолют Банк отметили рост в 1,5 раза. Повышение подтвердили также Газпромбанк и Россельхозбанк.

Уточняется, что ключевым фактором, способствовавшим росту ипотечного рынка, стала предстоящая реформа программы. С 1 февраля вводится принцип "один льготный кредит на одну семью", в то время как ранее супруги могли оформить ссуду по одному объекту на каждого. Ожидание этих изменений и вызвало волну досрочных обращений.

При этом нарастание ажиотажа было зафиксировано еще в конце прошлого года. В декабре общий объем ипотечных выдач впервые превысил 800 миллиардов рублей из-за 70-процентного месячного роста по семейной программе. Таким образом, меры, направленные на охлаждение рынка и предотвращение использования двойного кредитования, привели к обратному эффекту.

Ранее депутаты партии "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым предложили выдавать "Семейную ипотеку" до появления ребенка на свет, с 12-й недели беременности. Соответствующее обращение направлено министру финансов Антону Силуанову.

По словам парламентариев, многие семьи, ожидающие ребенка, не могут решить жилищный вопрос из-за того, что "Семейная ипотека" предоставляется только после рождения ребенка. Им приходится либо отложить покупку жилья, либо обращаться за невыгодными кредитами под более высокий процент.

