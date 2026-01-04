Форма поиска по сайту

04 января, 08:48

Политика
Депутат Аксаков: проект о дифференцированной семейной ипотеке примут в начале 2026 года

В ГД рассказали, когда появится дифференцированная семейная ипотека

Фото: 123RF.com/sementsovalesia

Законопроект, вводящий дифференцированную ставку по семейной ипотеке, примут в первом квартале 2026 года. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

При этом он добавил, что не все участники рынка оценили данную инициативу, особенно застройщики. По словам Аксакова, сейчас этот вопрос обсуждают Банк России, Минстрой и Минфин.

Депутат выступает за то, чтобы ставка была привязана к количеству детей в семье. В таком случае при рождении первого ребенка она также будет льготной, но более высокой – 10%. Также она будет опускаться при снижении ключевой ставки.

Ставка при рождении первого ребенка может снизиться до 8%, если ключевая ставка опустится до 14%. Также не исключено, что потом она может составить и 6%. Сейчас же 6% предусмотрено после появления в семье второго ребенка, отметил Аксаков. А при рождении третьего – уже 4%.

Ранее Владимир Путин заявил, что "Семейная ипотека" будет сохранена. При этом должна сохраняться льготная ипотечная ставка для определенных категорий граждан и территорий, уточнял президент.

При этом Минфин с 1 февраля запретит оформлять сразу два льготных кредита на каждого из супругов в рамках "Семейной ипотеки". Супруг или супруга основного заемщика, состоящие в официальном браке, будут включаться в состав солидарных заемщиков. Исключением может стать лишь иностранное гражданство одного из них.

Ставку по "Семейной ипотеке" могут привязать к количеству детей в семье в России

