Семейную ипотеку запретят выдавать на каждого из супругов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минфин России с 1 февраля 2026 года запретит оформлять сразу два льготных кредита на каждого из супругов в рамках семейной ипотеки. Об этом говорится в материале, размещенном на сайте министерства.

Уточняется, что с этой даты супруг или супруга основного заемщика, состоящие в официальном браке, будут включаться в состав солидарных заемщиков. Исключением может стать лишь иностранное гражданство одного из них.

При этом сохранится возможность привлечь третьих лиц, если дохода для получения кредита по программе не хватает.

"Данная мера призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий", – говорится в решении Минфина.

Кроме того, оформившие комбинированный кредит по льготной ипотеке смогут понизить ставку. Ее размер будет определяться условиями рыночных программ банка, размером ключевой ставки и стоимости фондирования. При этом число возможных рефинансирований не ограничено, уточнили в министерстве.

Также Минфин принял меры по сохранению текущих темпов выдачи кредитов по сниженным ставкам. В частности, до конца текущего года сохраняется повышенный размер возмещения кредиторам.

Ранее Владимир Путин заявлял, что семейная ипотека будет сохранена. При этом должна сохраняться льготная ипотечная ставка для определенных категорий граждан и территорий, уточнял президент.

В Госдуме предложили снизить ставку по семейной ипотеке до 4% в случае рождения у семьи третьего ребенка. Также допускалось, что ставка может упасть даже до 2% в ряде случаев.

