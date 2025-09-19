В ГД допустили снижение ставки по "Семейной ипотеке" до 4%

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

В Госдуме обсуждается идея снизить ставку по "Семейной ипотеке" до 4% в случае рождения у семьи третьего ребенка. Об этом заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутаты обсуждают разные варианты, также допускается, что ставка может упасть даже до 2%.

"Там разные "лестницы" могут быть", – цитирует Аксакова ТАСС.

Парламентарий уточнил, что при рождении первенца будет повышенная ставка, но ниже рыночной – 12%, а рождение второго ребенка позволит взять ипотеку под 6%. Кроме того, депутаты могут снизить ставку до 10%, так как к моменту принятия закона рыночная ставка может упасть до 12%.

"Дискуссия идет. Пока при рождении первого (ребенка. – Прим. ред.) – 12%, второго – 6%, третьего – 4%", – рассказал Аксаков.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что льготная семейная ипотека будет сохранена. При этом должна сохраняться льготная ставка для определенных категорий граждан и территорий, подчеркнул российский лидер. При этом в текущем году в стране введут более 100 миллионов квадратных метров жилья.

