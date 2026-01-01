Собянин: сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы, в ночь на четверг, 1 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил мэр столицы.

С вечера 31 декабря средства ПВО уничтожили уже три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на полеты. Спустя некоторое время ограничения были отменены.