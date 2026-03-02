Суд в Москве запретил сайты с продажей аккаунтов для каршеринга

Фото: 123RF.соm/askoldsb

Столичный суд по иску прокуратуры запретил четыре интернет-площадки, где продавали аккаунты для краткосрочной аренды машин. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

По данным прокуратуры, такие сервисы создают условия для преступлений, в том числе террористической направленности, и помогают нарушителям ПДД уходить от ответственности. Суд в Москве признал информацию на этих ресурсах запрещенной и предписал немедленно ограничить к ним доступ.

Под запрет подпали два сайта и два телеграм-канала. Доступ к ним был открытым, а владельцы не установлены.

Ранее московский суд запретил распространять информацию из семи "пацанских" пабликов в социальной сети "ВКонтакте". Уточнялось, что эти сообщества выкладывали материалы, способные вызвать у детей желание употреблять наркотики, курить табачные изделия, играть в азартные игры, заниматься проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством.