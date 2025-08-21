ТАСС: московский суд запретил мем с цитатой о цыганах из фильма "Большой куш"

Фото: кадр из фильма "Большой куш"; режиссер – Гай Ричи; производство – Columbia Pictures

Останкинский районный суд Москвы запретил мем с цитатой о цыганах из фильма Гая Ричи "Большой куш", передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Суд удовлетворил иск и признал запрещенной к распространению информацию, которая содержит признаки разжигания ненависти к цыганам. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

В список запрещенных ресурсов вошли 5 веб-страниц с публикациями, содержащими оскорбительные высказывания и мемы. Блокировке также подлежат обсуждения на интернет-форумах и статьи с негативными высказываниями, которые признаны экстремистскими по содержанию.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским копиям мультсериала "Американский папаша" в России за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). В реестр запрещенной информации со всеми доменами и поддоменами попал сайт с данным мультсериалом.

