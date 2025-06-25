Роскомнадзор ограничил доступ к мультсериалу "Американский папаша"

Фото: кадр из мультсериала "Американский папаша"; режиссер – Рон Хьюгарт, Брент Вудс, Энтони Льои; производство – 20th Television

Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским копиям мультсериала "Американский папаша" в России за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), передает ТАСС сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

Несколько телеграм-каналов написали, что в реестр запрещенной информации со всеми доменами и поддоменами попал сайт с данным мультсериалом. В ведомстве подтвердили, что доступ к ресурсу был ограничен.

"Причина ограничения доступа – размещение на сайте информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения", – объяснили в ведомстве.

Мультсериал "Американский папаша" придуман и разработан создателем сериала "Гриффины" Сетом Макфарлейном. Сюжет разворачивается вокруг семьи Смитов, которая состоит из четырех человек, пришельца и говорящей золотой рыбки. Первый пилотный выпуск состоялся в 2005 году, сейчас у "Американского папаши" вышло 19 сезонов.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал интернет-энциклопедию "Википедия" на 3 миллиона рублей за распространение площадкой материалов, пропагандирующих нетрадиционные отношения. При этом инстанция не стала уточнять, какие именно статьи или материалы послужили основанием для вынесения соответствующего решения.