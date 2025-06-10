Суд оштрафовал компании Apple, WhatsApp и Pinterest

Фото: 123RF/skycinema

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую корпорацию Apple на 6 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Суд признал Apple Distribution International LTD виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей с использованием интернета по двум эпизодам.

Помимо этого, компания WhatsApp LLC (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) оштрафована на 3,5 миллиона рублей. Причиной решения стал отказ мессенджера удалить сообщения о нелегальной продаже алкоголя.

Также суд оштрафовал компанию Pinterest на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить материалы с оскорблением сотрудников полиции.

Ранее Apple оштрафовали на 7,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ. По еще одному протоколу компании назначили штраф в 3 миллиона рублей, так как она не выполнила требования российского законодательства, не удалив запрещенную к распространению информацию.