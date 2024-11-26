"Кинопоиск" оштрафован на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила в телеграм-канале.

Приговор суда можно будет обжаловать в вышестоящей инстанции в течение 10 дней. При этом фильм, из-за которого "Кинопоиск" получил штраф, не называется.

Ранее этот же онлайн-кинотеатр был оштрафован на семь миллионов рублей за пропаганду педофилии. По аналогичной статье штраф на 800 тысяч рублей получил руководитель отдела "Кинопоиска" Александр Дунаевский.

В то же время столичный суд признал кинокомпанию "Стар Медиа ТВ" виновной в пропаганде ЛГБТ и назначил штраф в размере трех миллионов рублей.