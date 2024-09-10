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10 сентября, 16:49

Культура

"Кинопоиск" оштрафован на 7 миллионов рублей за пропаганду педофилии

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Москве Таганский районный суд оштрафовал "Кинопоиск" на 7 миллионов рублей за пропаганду педофилии, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Ранее Таганский суд оштрафовал "Кинопоиск" на 3 миллиона рублей по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола" (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Также накануне за пропаганду педофилии был оштрафован на 800 тысяч рублей руководитель отдела "Кинопоиска" Александр Дунаевский.

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