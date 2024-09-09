Суд оштрафовал на 800 тысяч руководителя отдела "Кинопоиска" за пропаганду педофилии

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Столичный мировой суд оштрафовал на 800 тысяч рублей руководителя отдела "Кинопоиска" Александра Дунаевского за пропаганду педофилии, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По данным инстанции, Дунаевского признали виновным в административном правонарушении по соответствующей статье 6.21.1 КоАП РФ.

Ранее в Татарстане задержали серийного педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile, а затем совершал над ними развратные действия. Известно как минимум о троих пострадавших школьниках. По некоторым данным, подозреваемый приглашал к себе мальчиков с сентября 2023 года.