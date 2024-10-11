Пропаганда ЛГБТ стала основанием для признания Линор Горалик иноагентом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Линор Горалик признана иноагентом в РФ)

Журналист и писательница Линор Горалик (признана иноагентом в РФ) получила свой статус за нахождение под иностранным влиянием и пропаганду признанного экстремистским и запрещенным в России движения ЛГБТ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Также в документах говорится, что она выступала против СВО и распространяла публичное мнение о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, а также действиях российской армии.

Иностранное влияние выражалось в ее поддержке зарубежными странами, которые давали ей площадки для выступления – Армении, Эстонии и Финляндии, сказано в сообщении.

Горалик включили в реестр иноагентов еще в августе 2023 года. Тогда уточнялось, что она распространяла фейки против властей РФ и Вооруженных сил страны, собирала средства в поддержку Украины, занималась пропагандой ЛГБТ-отношений.

