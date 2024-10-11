ТАСС: Татьяну Лазареву объявили в международный розыск за оправдание терроризма

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам, Лазарева на протяжении долгого времени проживает за пределами РФ.

Лазареву включили в перечень террористов и экстремистов 19 июня. До этого в одном из интервью она "цинично" высказалась о террористических атаках беспилотников Вооруженных сил Украины по российской территории, отмечала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Спустя некоторое время Генпрокуратура РФ сообщила о начале проверки в отношении телеведущей по статье за оправдание терроризма, а МВД РФ объявило ее в розыск. После этого на Лазареву завели уголовное дело по соответствующей статье.

Замоскворецкий суд Москвы в июле принял решение о заочном аресте Лазаревой по делу об оправдании терроризма.