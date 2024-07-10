Суд заочно арестовал Татьяну Лазареву за оправдание терроризма в интернете

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма, сообщается на сайте инстанции.

Суд постановил заключить телеведущую под стражу сроком на 2 месяца, удовлетворив таким образом ходатайство ГСУ СК РФ, уточняется в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы. Мера вступит в силу с момента экстрадиции Лазаревой или после ее задержания на территории России.

Данные картотеки суда гласят, что телеведущей вменяется нарушение второй части уголовной статьи "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе сети интернет".

В соответствии с УК РФ, за данное преступление может быть применено наказание в виде штрафа, размер которого варьируется от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, или лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Лазареву включили в перечень террористов и экстремистов 19 июня. До этого в одном из интервью она "цинично" высказалась о террористических атаках беспилотников Вооруженных сил Украины по российской территории, отмечала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Спустя некоторое время Генпрокуратура РФ сообщила о начале проверки в отношении телеведущей по статье за оправдание терроризма, а МВД РФ объявило ее в розыск. После этого на Лазареву завели уголовное дело по соответствующей статье.

Об обращении следствия к Замоскворецкому суду столицы с просьбой о заочном аресте телеведущей стало известно 10 июля.

