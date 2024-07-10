10 июля, 12:03Шоу-бизнес
СК РФ просит заочно арестовать Татьяну Лазареву по делу об оправдании терроризма
Фото: Агентство "Москва" (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Согласно картотеке инстанции, актрисе вменили обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы сроком от пяти до семи лет.
Лазареву включили в перечень террористов и экстремистов 19 июня. В одном интервью актриса "цинично" высказывалась о террористических атаках украинских беспилотников по территории РФ.
Генпрокуратура РФ организовала в отношении телеведущей проверку по статье за оправдание терроризма, а МВД РФ объявило ее в розыск. На Лазареву завели уголовное дело по соответствующей статье.
Позже стало известно, что актрисе грозит уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах".
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