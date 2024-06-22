ТАСС: на Татьяну Лазареву могут завести еще одно уголовное дело

Фото: ТАСС/Александр Щербак (Татьяна Лазарева признана иноагентом на территории РФ, внесена в перечень экстремистов и террористов)

Следствие может возбудить новое уголовное дело против телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что ей грозит статья 330.1 Уголовного кодекса РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

"Основания его возбудить есть", – говорится в сообщении.

Как уточнил собеседник агентства, в рамках данного дела телеведущей будет грозить до двух лет тюрьмы.

19 июня Лазареву включили в перечень террористов и экстремистов.

Ранее глава комитета ГД Елена Ямпольская обратила внимание, что в Сети распространилось интервью Лазаревой, в рамках которого она "цинично" высказывалась о террористических атаках украинских беспилотников по территории РФ.

Генпрокуратура РФ организовала в отношении телеведущей проверку по статье за оправдание терроризма, а МВД РФ объявило ее в розыск.

Позже на Лазареву было заведено уголовное дело по соответствующей статье.

