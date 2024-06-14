Минюст РФ признал иноагентом комика Данилу Поперечного

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков (Данила Поперечный признан иноагентом на территории РФ)

Министерство юстиции Российской Федерации объявило иностранным агентом стендап-комика Данилу Поперечного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также Минюст внес в реестр иноагентов публициста Станислава Кучера, политического активиста Игоря Артемьева, политика Алексея Комелева, протестантского епископа Альберта Раткина. По данным Минюста, все указанные лица распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации.

В ведомстве подчеркнули, что Поперечный и Кучер включены в реестр из-за участие в качестве респондентов на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Помимо этого, они создавали и распространяли информацию для иноагентов. Установлено, что комик и публицист проживают за пределами РФ. Между тем Поперечный и Комелев получают поддержку со стороны иностранного источника, подчеркнули в Минюсте.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ) по уголовной статье. По данным источника в правоохранительных органах, телеведущую разыскивают по статье о дискредитации российской армии.