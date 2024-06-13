Ведущий "Популярной политики" Макашенец объявлен в розыск

Фото: vk.com/Саша Макашенец (Александр Макашенец признан в РФ иноагентом)

МВД РФ объявило в розыск ведущего YouTube-канала "Популярная политика" (запущен сотрудниками "Фонда борьбы с коррупцией", который признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) Александра Макашенца (признан в РФ иноагентом). Это следует из базы розыска ведомства.

МВД не указало название уголовной статьи, по которой ведется розыск.

Ранее Басманный районный суд Москвы продлил арест журналистке издания Sota Vision (признано в РФ иноагентом) Антонине Фаворской (настоящая фамилия Кравцова) до 3 августа 2024 года.

Фаворской может грозить до 6 лет колонии по делу об участии в экстремистской организации. Ее обвиняют в участии в деятельности организации "Фонд борьбы с коррупцией".

