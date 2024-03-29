Журналистку Sota Vision Фаворскую арестовали на два месяца по делу об экстремизме

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Столичный Басманный суд отправил в СИЗО журналистку издания Sota Vision (признано в РФ иноагентом) Антонину Фаворскую (настоящая фамилия Кравцова) по делу об участии в экстремистской организации. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Заседание состоялось в закрытом режиме. Журналистку арестовали на два месяца, до 28 мая. Фаворской вменяется статья "Участие в экстремистском сообществе", за которую может грозить до 6 лет колонии.

В частности, женщина обвиняется в участии в деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (признана в РФ экстремистской организацией и ликвидирована).

Фаворскую задержали на выходе из спецприемника в деревне Сахарово. Там она отбывала административный арест, назначенный ей судом за неповиновение полицейскому.