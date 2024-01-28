В городах Германии прошли многотысячные митинги против правого экстремизма

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Многотысячные митинги против правого экстремизма и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прошли в некоторых городах Германии в субботу, 27 января. Об этом сообщает агентство DPA.

Подобные акции прошли в Зигмарингене, Ахене и Оснабрюке. На митинге в Дюссельдорфе присутствовали около 100 тысяч человек. В акциях протеста приняли участие видные политики Германии, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, который заявил в своем выступлении, что партия АдГ стремится изменить политическую систему страны.

Протесты вспыхнули после появившейся в ряде СМИ информации о том, что представители АдГ провели в ноябре прошлого года тайную встречу с руководителями ультраправых и неонацистских организаций, на которой был предложен план реэмиграции. Так, согласно плану, якобы было предложено выдворить из страны всех соискателей статуса беженца, иностранцев, имеющих "право нахождения" в стране, а также "не ассимилировавшихся граждан".

До этого правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" призвала к немедленной отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов в стране. В партии привели результаты опроса института изучения общественного мнения Forsa, согласно которому более 60% немецких респондентов считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и правительство Германии не справляются с нынешней кризисной ситуацией в стране.

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