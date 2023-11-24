В Германии призвали к отставке правительства и досрочным выборам

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Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" призвала к немедленной отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов в стране. Об этом сообщается на странице фракции в соцсети X.

В партии привели результаты опроса института изучения общественного мнения Forsa, согласно которому более 60% немецких респондентов считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и правительство Германии не справляются с нынешней кризисной ситуацией в стране.

"Две трети немцев считают, что канцлер Шольц не в своей тарелке. Это относится не только к Шольцу, но и ко всему правительству. Последствия могут быть только одни: отставка и досрочные выборы немедленно!" – говорится в сообщении партии "Альтернатива для Германии".

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что негативные последствия от антироссийских санкций отслеживаются почти во всех отраслях экономики Германии. В частности, индустрия ФРГ переживает существенные проблемы, не получая энергоресурсы из России.

До этого СМИ сообщали о том, что прошедшие выборы в Баварии и Гессене стали катастрофой для коалиционного правительства Олафа Шольца. Так, Социал-демократическая партия Шольца потерпела самое крупное поражение в истории своего участия в выборах в этих регионах.

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