Выборы в Баварии и Гессене стали катастрофой для правительства Шольца – СМИ

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Прошедшие выборы в Баварии и Гессене стали катастрофой для коалиционного правительства Олафа Шольца. Об этом пишет издание Focus.

Выборы в двух федеральных землях прошли в воскресенье, 8 октября, в обоих случаях лидерство закрепилось за оппозиционными Христианско-демократическим (предварительно, 34,6% в Гессене) и Христианско-социальным (предварительно, 37% в Баварии) союзами.

При этом Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца потерпела самое крупное поражение в истории своего участия в выборах в этих регионах.

Как отмечают авторы статьи, больше всего граждан ФРГ раздражает разница между словами и реальными действиями властей. Так, по словам журналистов, чем громче говорит Шольц, как он хорош в качестве канцлера Германии, тем больше сомнений у населения.

В материале издания также называют Олафа Шольца "величайшим иллюзионистом" из всех, кто заседал в ведомстве федерального канцлера, если он действительно верит в то, что говорит о себе.

Если действующая правительственная коалиция планирует продолжать свою работу, то ей необходимо провести перезагрузку, отмечают журналисты. При этом сначала нужно провести безжалостную инвентаризацию, а затем "рестарт" без всяких табу.

Тем не менее доверие друг к другу у партнеров коалиционного правительства ФРГ уже давно исчерпано, считают обозреватели. Именно это является настоящей причиной бесконечных споров властей.

Ранее сообщалось, что на лидера партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупаллы напали. Это произошло во время предвыборного мероприятия фракции в Баварии. Политик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

При этом в полиции ФРГ версию о нападении не подтвердили.