Партия АДГ заявила, что ее председателя в Баварии укололи иглой с неизвестным веществом

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Председателя партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла укололи в руку иглой с неизвестным веществом. Об этом сказано в заявлении партии, размещенном на сайте, со ссылкой на письмо врача из клиники Ингольштадта.

"Обследование, проведенное Хрупаллу, выявило укол иглы в правое плечо. Кроме того, произошло внутримышечное заражение пока неизвестным веществом", – написано в письме.

Также в сообщении партии сказано, что судебно-токсикологическая экспертиза еще идет.

Ранее портал Focus-online сообщил, что Хрупалла был госпитализирован после инцидента на предвыборном мероприятии, которое проходило в Баварии. В штабе фракции агентству DPA сообщили, что это было "преступное нападение".

Позднее в СМИ появилась информация, что глава партии находится в отделении интенсивной терапии. Говорилось, что политик сейчас в сознании, однако на его коже врачи обнаружили след от укола.

В статье газеты Junge Freiheit сообщалось, что к нападению могут быть причастны двое молодых мужчин.

В полиции ФРГ пока не подтвердили, что Хрупалла оказался в больнице в результате нападения. В официальном пресс-релизе говорится, что во время предвыборного мероприятия Хрупалла сфотографировался рядом с несколькими гражданами, а затем направился к сцене. Тогда он пожаловался на боль в руке и потребовал вызвать медиков. В больнице специалисты обнаружили на его плече покраснение и припухлость.

Прокуратура Ингольштадта организовала расследование по данному инциденту. Планируется изучить видеозаписи с мероприятия.